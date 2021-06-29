ЦБ РФ выпустит в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России 30 июня 2021 года выпустит в обращение серию памятных монет из серебра и недрагоценных металлов с героями мультфильма о белом медведе Умке. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

На оборотной стороне серебряной монеты номиналом 3 руб. расположено выполненное в цвете изображение героев мультфильма "Умка" на фоне изображений льда и звездного неба, выполненных в технике лазерного матирования, вверху имеется надпись "Умка". Тираж монеты составит 7 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

Монеты из недрагоценных материалов номиналом 25 руб. будут выпущены тиражом 1 млн штук, 150 тыс. из которых - с цветным покрытием. На оборотной стороне монеты расположено изображение героев мультфильма на фоне льда и звездного неба и надпись "Умка".

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.