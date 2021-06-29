"Ростелеком" выплатит дивиденды за 2020 год в размере 5 рублей на акцию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Акционеры "Ростелекома" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам 2020 года из расчета 5 рублей на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

"На годовом общем собрании акционеров компании, которое состоялось 28 июня 2021 года в заочной форме, акционеры приняли следующие решения: утвердили выплату дивидендов по результатам 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в общей сумме 17,5 млрд рублей (77% от свободного денежного потока за 2020 год). Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А в размере 5 рублей на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 5 рублей на одну акцию", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 12 июля 2021 года будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов за 2020 год.

В состав совета директоров компании избран первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, который сменил в совете Алексея Иванченко, бывшего заместителя председателя ВЭБ. Также в совет директоров были переизбраны: спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор "ВТБ капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор ГТК "Россия-1" Антон Златопольский, глава ООО "Новые цифровые решения" Вадим Семенов, председатель правления "Согаз" Антон Устинов, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций "Ростелекома", 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБ.РФ в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float "Ростелекома" - 29,02%.