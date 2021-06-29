Власти Адыгеи планируют создать аэропорт в Майкопе для развития туризма

МАЙКОП, 29 июня. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют создать инфраструктуру, в том числе аэропорт в Майкопе, для всесезонного горного экокурорта "Лагонаки", который будет построен в регионе до 2025 года, благодаря включению в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства". Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы Адыгеи по итогам участия руководителя республики Мурата Кумпилова в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, которое провел зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

"При финансировании нацпроекта планируется создать обеспечивающую инфраструктуру курорта. Соответствующие предложения региона для включения в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" руководством Адыгеи уже сформированы. Среди них - вопрос строительства аэропорта в Майкопе, в районе станицы Ханская", - говорится в сообщении.

Зампредседателя правительства РФ обозначил высокий потенциал горного кластера Адыгеи, назвал приоритетной для развития территорию плато Лагонаки и перспективным проект создания там экокурорта, а также пообещал поддержку в его реализации. В частности, предложение о строительстве аэропорта планируется рассмотреть более внимательно, изучить возможность привлечения инвестиций. Также на контроле Минприроды РФ вопросы сохранения экологического благополучия территории, уточнили в пресс-службе.

"Сейчас около 460 тыс. человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристским потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, - объективная необходимость", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Соглашение по строительству до 2025 года в Адыгее всесезонного горного экокурорта "Лагонаки" было подписано НАО "Красная поляна" и властями республики на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Объем внебюджетных вложений составит 23 млрд рублей. Предусматривается возведение 36 км горнолыжных трасс, сноу-парка с различными фигурами и трассой для беговых лыж. С учетом мультипликативного эффекта ожидаемый рост ВРП Адыгеи составит 7%, будет создано 2 тыс. рабочих мест.