"Аэрофлот" открыл продажу билетов "Победы" на совместные рейсы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на совместные с "Победой" рейсы из Шереметьево. Об этом говорится в сообщении головной компании группы.

"По код-шеринговому соглашению лоукостер будет выполнять рейсы под кодом "Аэрофлота" - SU с 7 июля из Шереметьево в Барнаул, Махачкалу, Уфу, Ульяновск, Владикавказ, Минеральные воды, Чебоксары, Горно-Алтайск, Петрозаводск, Нальчик, Пермь (с 5 июля) и обратно", - отмечается в сообщении.

Впервые о том, что "Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево в партнерстве с "Аэрофлотом", стало известно в марте 2021 года. Самостоятельные полеты из Шереметьево лоукостер также начал в марте. При этом основная часть рейсов выполняется из Внуково.

"Сотрудничество с авиакомпанией "Победа" создает дополнительные возможности для пассажиров за счет снижения средних тарифов на перелеты по России и удобства стыковок в аэропорту Шереметьево с рейсами "Аэрофлота". Стоимость билета по составному маршруту с пересадкой в базовом аэропорту "Аэрофлота" снизится за счет сегмента "лоукост-плеча", - отметили в "Аэрофлоте".

В компании пояснили, что для таких перевозок на рейсе "Победы" будут действовать нормы провоза багажа "Аэрофлота". Для пассажиров экономкласса размер ручной клади составит 36x30x27см, для трансферных пассажиров с билетами класса Комфорт - 10 кг 55х40х25см, класса Бизнес - 15кг 55х40х25см.

"Также при стыковке с "Аэрофлотом" можно купить билеты в классы Бизнес и Комфорт, где на "плече" авиакомпании "Победа" пассажиры смогут разместиться на местах повышенной комфортности, - добавили в компании. - Пассажирам с билетами класса Бизнес, а также для участников программы "Аэрофлот Бонус" золотого и платинового уровней доступны залы ожидания повышенной комфортности. За полеты "Победой" в рамках соглашения код-шер участникам программы "Аэрофлот Бонус" будут начисляться мили".