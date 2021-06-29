Рестораторы Москвы предложили обнулить арендную плату и ввести мораторий на налоги

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Представители сферы общественного питания в Москве предложили властям столицы обнулить арендную плату за пользование муниципальным имуществом, ввести временный мораторий на взимание налогов и продлить отсрочки по имеющимся кредитам. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Во вторник правительство Москвы утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. Они получат отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города, сроки уплаты арендных платежей переносятся до конца 2021 года. Также предприятия общепита включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

"Новый пакет мер поддержки московского общепита - это компромисс между бизнесом и столичным правительством. Конечно, он поможет, но сами представители отрасли рассчитывают не только на льготные кредиты и отсрочку платежей по аренде. Московское отделение Федерации рестораторов и отельеров уже отправило в мэрию свой список предложений. Представители общепита просят об обнулении арендной платы за пользование муниципальным имуществом, о длительных отсрочках по уже имеющимся кредитам, о временном моратории на взимание налогов и так далее", - сказал Титов.

По его словам, предусмотренные субсидии в размере до 1 млн рублей - "это прекрасно". При этом заметил он, что пока непонятно, какому количеству субъектов малого и среднего бизнеса и на каких условиях их удастся получить.