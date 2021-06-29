Страны ОПЕК+ в мае сократили добычу нефти на 114% от плана

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Страны соглашения ОПЕК+ в мае выполнили сделку по сокращению добычи нефти на 114%, показатель держится устойчиво на этом уровне с февраля этого года. В абсолютном значении им удалось убрать с рынка в мае 7,47 млн баррелей в сутки (б/с), следует из материалов техкомитета ОПЕК+. ТАСС ознакомился с их копией.

При этом страны ОПЕК выполняли обязательства на 124%, а страны "не ОПЕК" - на 93%. Всего в мае они должны были сократить добычу нефти на 6,55 млн б/с.

Сделка по сокращению добычи нефти, работающая с мая прошло года, стабильно перевыполняется, а в последние месяцы - значительно, благодаря дополнительному сокращению добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с.

Тем не менее отдельные страны не всегда соблюдают свою квоту и сокращают добычу не по плану. Учет произведенной сверх нормы нефти ведется в ОПЕК+ с самого начала. Кроме того, действует план, по которому каждый участник сделки должен компенсировать перепроизводство нефти. В настоящее время он продлен до конца сентября 2021 года. По состоянию на конец июня им предстоит компенсировать 3,94 млн баррелей.