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Минэнерго может определить системообразующую сетевую организацию в каждом регионе

Это позволит повысить надежность энергоснабжения, указал замглавы ведомства Евгений Грабчак

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ может выделить системообразующую территориальную сетевую организацию (ТСО) в каждом регионе России для повышения надежности энергоснабжения. Об этом замглавы ведомства Евгений Грабчак сообщил в ходе всероссийской научно-технической конференции "Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей".

"Будем менять подход к консолидации территориальных сетевых организаций. Хотим увидеть в каждом регионе системообразующую сетевую организацию, которая бы подхватывала функции сетевых компаний в первую очередь по распредсетям, по эксплуатации бесхозяйных сетей, а также по сетям, по которым собственники недобросовестно выполняют свои обязательства и позволяют потребителям оставаться без электроснабжения долгое время", - отметил Грабчак.

Замминистра добавил, что интеллектуализация в электросетевом комплексе также может способствовать повышению надежности энергоснабжения.

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