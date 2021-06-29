Минэнерго может определить системообразующую сетевую организацию в каждом регионе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ может выделить системообразующую территориальную сетевую организацию (ТСО) в каждом регионе России для повышения надежности энергоснабжения. Об этом замглавы ведомства Евгений Грабчак сообщил в ходе всероссийской научно-технической конференции "Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей".

"Будем менять подход к консолидации территориальных сетевых организаций. Хотим увидеть в каждом регионе системообразующую сетевую организацию, которая бы подхватывала функции сетевых компаний в первую очередь по распредсетям, по эксплуатации бесхозяйных сетей, а также по сетям, по которым собственники недобросовестно выполняют свои обязательства и позволяют потребителям оставаться без электроснабжения долгое время", - отметил Грабчак.

Замминистра добавил, что интеллектуализация в электросетевом комплексе также может способствовать повышению надежности энергоснабжения.