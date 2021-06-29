Министры ОПЕК+ перенесли заседание мониторингового комитета

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое было назначено ранее на 30 июня, перенесено на день позже, так как министрам требуется больше времени для консультаций. Теперь по графику оно состоится 1 июля, в тот же день, что и министерские встречи ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщили два источника в делегациях.

"Встреча перенесена на 1 июля", - сказал один из них, а второй подтвердил, добавив, что некоторым министрам потребовалось больше времени для консультаций.

Это означает, что в четверг министры ОПЕК+ проведут три встречи одна за другой. И впервые будет нарушена последовательность их проведения.

По новому графику, в 14:00 мск состоится министерская встреча ОПЕК, а уже после нее, в 16:30 мск - заседание мониторингового комитета. Наконец, министерская встреча стран ОПЕК+ назначена теперь на 18:00 мск. Обычно заседание мониторингового комитета предваряло министерские встречи, так как в его задачи входит оценка рынка, подведение итогов исполнения сделки и вынесение рекомендаций по действиям на рынке нефти.

В мониторинговый комитет входят восемь стран из 23, участвующих в соглашении, его работой руководят Россия и Саудовская Аравия. Комитет традиционно подводит текущие итоги сделки, а также может рекомендовать уровни добычи после августа. По текущим договоренностям страны ОПЕК+ наращивают добычу нефти на 2,1 млн б/с с мая по июль. Таким образом, к концу июля, общее сокращение добычи нефти в ОПЕК + составит 5,7 млн б/с.