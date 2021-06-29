Песков заявил, что Россия начинает выходить из экономического кризиса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия демонстрирует положительную динамику в сфере экономики и начинает выходить из кризиса. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Экономика как таковая. Кризис есть кризис. Хотя сейчас динамика улучшается, мы начинаем выходить из этого, но все равно, конечно, люди на местах это чувствуют", - сказал он, комментируя, какие вопросы присылают президенту на прямую линию.

Песков отметил, что жители регионов РФ жалуются на нехватку лекарств. "Система работает хорошо, лекарства производятся, они имеются в достаточном количестве, но география у нас слишком большая. <...> Это логистические проблемы, проблемы распределения", - объяснил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что традиционно президенту поступают обращения на тему дорог, аварийного жилья, ЖКХ и "черствых чиновников".

30 июня в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" состоится 18-я программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован в 2001 году. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране передача пройдет без аудитории в студии.

Влияние мирового кризиса

Как подчеркнул Песков, российские власти принимают все возможные меры, чтобы минимизировать негативное влияние мирового кризиса на население страны.

Он отметил, что в настоящее время на фоне пандемии во всем мире разогналась инфляция, растут цены на продукты питания.

"То же самое происходит у нас, потому что мы являемся составной, интегрированной частью мировой экономики. Но при этом, разумеется, руководство страны делает все возможное, чтобы амортизировать эти колебания, минимизировать негативные последствия этих процессов для населения. Что правительство и делает", - подчеркнул представитель Кремля.

Позиция бизнеса в кризисных условиях

Российским предпринимателям, по мнению Пескова, в кризисных условиях необходимо занять ответственную позицию, ориентироваться на внутренние инвестиции.

"Бизнесу предлагается занять ответственную позицию, продолжать рост, продолжать получать прибыли, но при этом быть ответственными, ориентироваться на внутренние инвестиции, инвестиции в родную, отечественную экономику", - сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос, предлагают ли власти предпринимателям "понять и простить" их действия при введении демпферов на фоне сверхприбылей в некоторых отраслях.