Пересмотреть договоры аренды лесных участков в Приморье должна спецкомиссия

ТАСС, 29 июня. Действующие договоры аренды лесных участков на территории Приморского края должна пересмотреть специальная комиссия, создание которой необходимо для решения проблем, связанных с продлением и перезаключением договоров аренды участков леса компаниями на новый срок без проведения торгов. Такое мнение высказал министр лесного хозяйства Приморья Константин Степанов.

В настоящее время, согласно информации на сайте Общественной Палаты РФ (ОП РФ), в сфере лесного бизнеса Приморья сложился конфликт, так как с 2006 года ответственные органы власти Приморского края последовательно трактовали не в пользу граждан существующие правовые коллизии при приведении отрасли в соответствие со вступившим в силу новым лесным кодексом РФ.

"Предложение признать ситуацию критической и сформировать комиссию в составе [которой войдут представители] Общественной палаты, Минприроды России, Россельхоза, и направить в Приморский край для <…> оценки ситуации с договорами аренды и для формирования позиций регуляторов федерального органа власти", - сообщил он на общественных слушаниях "Проблемы лесного хозяйства Приморского края" в ОП РФ.

По мнению министра, комиссия должна помочь сформировать позицию для решения вопросов по договорам аренды, которые сейчас рассматриваются в Арбитражном суде. Также, Степанов считает, что необходимо сформировать позицию по продлению договоров до их окончания.

"У нас действительно порядка 90 арбитражных дел по самым разным основаниям, десятки арбитражных дел по внесению изменений в договор аренды в количественные и качественные характеристики, причем следует отметить, что в этом случае предприятия продолжают платить арендную плату и нести полную социальную нагрузку, но работать при этом не могут. <…> Повторюсь, мы настаиваем на формировании такой комиссии, на выезде к нам, на формировании позиции по каждому проблемному договору, по тем договорам, которые в судах, позиции регулятора позволят сформировать позицию к суду, потому что сейчас судьи не могут принять решение и все время откладывают его", - пояснил он.