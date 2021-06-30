Эксперты рассказали о типичных заемщиках российских МФО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Типичный заемщик российских микрофинансовых организаций, вопреки существующим стереотипам, имеет стабильную работу и финансово грамотен, а реже всего в МФО идут любители лотерей или ставок на спорт. Такие выводы приводятся в аналитическом исследовании финансового супермаркета Сравни.ру, с которым ознакомился ТАСС.

"Большинство заемщиков, обращающихся в МФО, вопреки стереотипам, имеют стабильную работу и финансово грамотны. Например, они читают статьи в журналах и интернете на тему финансов, а некоторые даже сами работают в банках. Чаще всего в МФО приходят те, кто четко понимает свои финансовые возможности и потребности. Они хотят получить деньги быстро и, как правило, на что-то срочное. В банки же такие заемщики не идут из-за страха большого кредита и скрытых процентов", - отмечается в исследовании.

Эксперты Сравни.ру отмечают, что нередко типичный обладатель микрозайма даже имеет свой бизнес, для его развития или поддержки предприниматель и идет в МФО. "Иногда в микрофинансовую организацию обращаются самозанятые, которыми руководит страх, что в банке кредит не одобрят", - указано в исследовании.

Отмечается, что реже всего в МФО идут любители лотерей или ставок на спорт. "Последние, кстати, если и обращаются за микрозаймом, то не для того, чтобы сделать очередную ставку. Самые редкие клиенты МФО - люди, которые не умеют распоряжаться своими финансами и хотят занять денег из-за внезапного желания совершить очередную покупку", - указывают эксперты финансового супермаркета.

Исследование было подготовлено на основе данных о клиентах Сравни.ру, пользовавшихся услугами МФО. В выборку вошли мужчины и женщины в равном соотношении в возрасте от 25 до 50 лет.