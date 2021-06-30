ТАСС проведет круглый стол на тему экологии в промышленных компаниях на "Иннопроме"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС проведет круглый стол "Экология - новая ответственность бизнеса", посвященный роли экологии в развитии бизнеса промышленных компаний, на Международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Мероприятие, которое состоится 5 июля, пройдет в гибридном формате - на площадке форума и онлайн, трансляция будет доступна на сайте ТАСС, а также в группе пресс-центра информационного агентства в Facebook.

Модератором круглого стола выступит первый заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, а участниками мероприятия станут директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Матушанский, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, директор, НП НСРО "Руслом.ком" Виктор Ковшевный, старший директор по коммуникациям региона Восточная Европа компании "Балтика" Надежда Овсянникова, первый заместитель генерального директора, главный инженер ТМК Вячеслав Попков, заместитель генерального директора - директор по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса IТ-компании КРОК Олег Терехов и руководитель научной редакции ТАСС Андрей Резниченко.

В рамках круглого стола участники обсудят эффективность новой "зеленой" модели производства в российской промышленности, ключевые подходы и требования к финансированию экологичных проектов, меры государственной поддержки по привлечению инвестиций в такие проекты и их будущее в долгосрочной перспективе. Кроме того, спикеры поднимут тему социального эффекта перехода к "зеленой" экономике в контексте достижения целей устойчивого развития, а также национального приоритета по сбережению народа, обозначенного президентом России Владимиром Путиным.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.