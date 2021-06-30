На Камчатке проведут эксперимент по контролю за перевозкой красной икры самолетами

ТАСС, 30 июня. Эксперимент по контролю за вывозом красной икры с Камчатки самолетами в целях борьбы с браконьерством проведут в регионе. Об этом сообщил журналистам в среду в Петропавловске-Камчатском руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Сейчас ведем переговоры, о том, что, возможно, одна из авиакомпаний сделает это в порядке эксперимента и введет как требование авиакомпании. Сейчас это прорабатывается. Для нас очень важно, чтобы мы этот достаточно большой объем перевозимой икры, добытый браконьерским путем, смогли остановить", - сказал Шестаков.

Он отметил, что пока не удалось найти решения по авиаперевозке икры с юридической точки зрения. Так, например, ограничить объем перевозимой икры не получилось через ветеринарное оформление. "Мы не смогли сделать так, чтобы для гражданина, вывозящего икру, это было просто, потому что потом требуется погашение ветеринарного сертификата и возникают определенные сложности", - сказал Шестаков.

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил журналистам, что контроль за оборотом икры будет ужесточен. "Уже в этом году, несмотря на сложности юридического характера, мы существенно ужесточим контроль в аэропорту за массовой перевозкой икры. <...> Если один и тот же человек десятки контейнеров икры перевозит, то соответствующие правоохранительные органы будут более жестко реагировать. Это будет поводом для выяснения происхождения и подтверждения легальности. Эту работу в 2021 году мы совместно с контролирующими органами рассчитываем обеспечить", - сказал Солодов.

По данным с сайта правительства Камчатки, объем перевозки икры в личном багаже граждан, по состоянию на 2020 год, превысил 600 тонн, что эквивалентно в денежном выражении 3 млрд рублей и не соотносится с объемами личного потребления. Отмечается, что в основном эта продукция, предположительно, добыта незаконным путем.