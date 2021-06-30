Замминистра финансов Максимов стал членом совета директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов избран членом совета директоров "Аэрофлота", говорится в сообщении компании. Таким образом Максимов сменил на этой должности генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха.

Всего в совет директоров "Аэрофлота" вошли 11 человек: глава Минтранса РФ Виталий Савельев, гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов, глава Минцифры РФ Максут Шадаев, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, гендиректор "Авиакапитал-cервис" Роман Пахомов и замминистра финансов РФ Тимур Максимов.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (57,34%) принадлежит государству в лице Росимущества, 0,05% - менеджменту и совету директоров компании, 1,96% составляют квазиказначейские акции, остальные 40,65% - в свободном обращении.

В новость внесена правка (10:22 мск) — ​​​​​​передается с изменением названия министерства во втором абзаце