Миссия МАГАТЭ начала работу на площадке БелАЭС

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросам физической защиты начала работу на площадке Белорусской АЭС. Об этом сообщило в среду Министерство энергетики Белоруссии.

"Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС. В течение двух дней они изучат материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС, а также посетят объекты станции", - передает белорусское Минэнерго в своем Telegram-канале.

Группа МАГАТЭ по итогам своей работы в Белоруссии должна дать оценку национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок, оценить систему физической защиты ядерного материала при транспортировке, провести обзор информационной и компьютерной безопасности. В состав группы входят эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.

Миссия МАГАТЭ по физической защите ядерных материалов начала работу в Белоруссии в понедельник, работа завершится 9 июля. По ее итогам команда экспертов подготовит отчет с рекомендациями по совершенствованию национального режима обеспечения ядерной безопасности, сообщили ранее в белорусском Госатомнадзоре.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 3 ноября прошлого года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны.

10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы на конец 2021 года и начало 2022 года. Готовность второго энергоблока составляет 85%". Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. В ответ белорусская сторона заявила, что Белоруссия в ходе реализации своей первой ядерной энергетической программы неизменно следует стандартам безопасности МАГАТЭ, принимает многочисленные миссии экспертов.