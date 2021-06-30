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МТС приобрела провайдера телеком- и IТ-решений для бизнеса МТТ

Cтоимость сделки составила 5 млрд рублей

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Компания МТС приобрела 100% акций федерального провайдера интеллектуальных телеком- и IТ-решений для бизнеса "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ). Об этом говорится в сообщении МТС.

Как говорится в пресс-релизе МТС, сделка уже закрыта, ее стоимость составила 5 млрд рублей.

ОАО "МТТ" основано в 1994 году для обеспечения взаимодействия между сетями операторов связи. У МТТ также есть собственный MVNO-оператор и инфраструктура для создания и запуска операторов виртуальной мобильной связи (Mobile Virtual Network Enabler).

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