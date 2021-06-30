Более 20 иностранных делегаций примут участие в выставке "Иннопром" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Более 20 иностранных делегаций примут участие в международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, самые крупные - у Италии и Венгрии. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов на пресс-конференции в среду.

""Иннопром", еще раз говорю, организационно проходит в очень непростых условиях. Тем не менее, уже подтверждено участие 23 крупных зарубежных делегаций. Самая крупная делегация будет у Итальянской республики, партнеров выставки. Мы ожидаем огромную делегацию Венгрии во главе с министром [иностранных дел и внешней торговли Петером] Сийярто, приедут руководители тех компаний, которые готовы открыть бизнес на Урале - это очень важно", - сказал Козлов в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино добавил, что итальянскую делегацию возглавит министр экономического развития страны Джанкарло Джорджетти. "Будет представлено множество сфер нашей экономики - автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, металлообработка, литейное производство, энергетика, робототехника и другие", - сказал он.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что "Иннопром" позволяет производить обмен инновационными идеями в сфере промышленного производства, цифровизации, происходит рост товарооборота между странами-участниками. "В рамках "Иннопрома" мы планируем подписать 16 соглашений. Они все по разного рода направлениям. Свои предложения формировали Министерство промышленности и науки Свердловской области, традиционно министерство международных внешнеэкономических связей, министерство энергетики и ЖКХ, министерство инвестиций, министерство образования", - добавила она.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил прикладной интерес делегаций Словакии и Словении. "Это прикладная история, к нам обратились руководители этих делегаций - помочь им не только адаптироваться на самом "Иннопроме", но и за рамками площадки организовать посещение промышленных предприятий - это отдельная серьезная программа", - пояснил он.

Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов добавил, что наряду с основными темами, посвященными гибкому производству, автоматизации и цифровизации, также будут интересные мероприятия по "зеленой" экономике, экологическим регулированиям. "Также интересны блоки, которые связаны с урбанизацией и благоустройством", - сказал Породнов.

О выставке

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.