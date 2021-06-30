Путин заявил, что годовая инфляция в России сейчас на уровне 5,9%

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в России сейчас находится на уровне 5,9%. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

"Инфляция у нас подросла почти под 6% - 5,9% сейчас показывает", - сказал он.

Президент рассчитывает, что инфляция может опуститься до уровня 5% в 2021 году, вернуть ее к целевым значениям в 4% в этом году вряд ли удастся.

"У нас инфляция поднялась, была где-то в районе 4%, сейчас поднялась до 5,9%, почти 6%. И, конечно, стоит задача ее подавления. Именно поэтому Центральный банк немножко приподнял и ключевую ставку, чтобы не было избыточного предложения денег в экономике. И рассчитываю на то, что эта инфляция вернется в целевые показатели - к 4%. В этом году вряд ли мы сможем этого достичь, но, думаю, что до уровня 5% мы сможем добраться", - сказал он.