Рада приняла закон о корпоративном управлении в банках, на котором настаивал МВФ

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Верховная рада Украины в среду приняла в целом закон, который предполагает усовершенствование процедуры корпоративного управления в банках, на чем ранее настаивал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

"Законом усовершенствован вопрос регулирования деятельности банков, укрепления банковской системы Украины, устранения накопленных проблемных вопросов, выявленных во время надзорной и регуляторной деятельности Национальным банком (НБУ)", - говорится в нем. Отмечается, что закон приводит законодательство Украины "к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках".

Закон предоставляет регулятору (НБУ) право определять связанных с банком физических и юридических лиц, если это не было сделано самим банком. Он также предусматривает другие нововведения.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что указанный закон является одним из "структурных маяков" для дальнейшего сотрудничества Киева с МВФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что для продолжения сотрудничества с МВФ Украина должна утвердить пакет антикоррупционных законов, завершить реформу Службы безопасности Украины, продолжать реформы судебной системы, решить вопрос с продажей земли.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую программу stand-by на 18 месяцев для Украины в размере порядка $5 млрд. Пока страна получила $2,1 млрд первого транша. В начале апреля советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко заявлял, что Киев планирует достичь рабочей договоренности с МВФ по предоставлению новых кредитов до конца июля.