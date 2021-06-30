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Прямая линия с президентом РФ
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Путин призвал ЦБ активнее бороться с фишинговыми сайтами

Президент также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал Банк России активнее бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники.

"Опираясь на незаконно полученные личные данные, на большие массивы этих личных данных, преступники и действуют. Здесь есть несколько вопросов, которые требуют особого внимания. Во-первых, это в значительной степени компетенция ЦБ. Они должны активнее бороться с так называемыми фишинговыми сайтами", - заявил президент во время ежегодной прямой линии.

Президент также призвал ЦБ и полицию активнее обмениваться данными о сомнительных операциях еще до возбуждения уголовных дел.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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