Роскомнадзор заявил, что Google не локализовала базы данных россиян

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в России. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора.

"Компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, - сказали в пресс-службе. - 30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных). Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России".

Ведомство также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства".

Около 600 представительств зарубежных компаний уже локализовали базы данных пользователей РФ. "На сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний в РФ", - сообщили в Роскомнадзоре.