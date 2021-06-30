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Maersk прогнозирует, что последствия заторов в портах Китая будут ощущаться еще два месяца

Новая вспышка коронавируса в китайской провинции Гуандун вызвала перебои в работе крупных портов юга страны, что привело к перераспределению грузов

КАЗАНЬ, 30 июня. /ТАСС/. Последствия ситуации с заторами в портах на юге Китая будут ощущаться в следующие один-два месяца, считает руководитель Maersk Восточная Европа Жолт Катона.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", новая вспышка коронавируса в одном из основных центров мировой контейнерной торговли - китайской провинции Гуандун - вызвала перебои в работе крупных портов юга страны. Частичное закрытие терминала Яньтянь в Шэньчжэне привело к перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов Наньша и Шэкоу, что повлекло за собой заторы и там.

"Сейчас ситуация, которая создалась в Янтьяне, она, кстати, сейчас уже решилась, но мы будем видеть, что это опять-таки на следующий один или два месяца будет влиять", - сказал он журналистам в среду.

Датская компания Maersk является мировым лидером в области контейнерных перевозок.

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