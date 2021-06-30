Путин пояснил нормы нового закона о защите минимальных средств должников

В среду на прямую линию к главе государства обратилась мать-одиночка, попросившая "помочь с кредитами, которые люди берут от безысходности".

"Что касается кредитов. По инициативе "Единой России" был принят закон, я его вчера подписал, согласно которому, если у человека остается сумма ниже этого предела, прожиточного минимума, не могут с него сниматься деньги, в том числе по кредитам", - пояснил Путин, выразив надежду, что это "элемент защиты", которым воспользуются многие граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

"Важная вещь: несмотря на кредиты, банк с этого момента не имеет права снимать деньги в счет кредитов, если у человека остается сумма на жизнь меньше прожиточного минимума", - подчеркнул он.

При этом президент обратил внимание, что в РФ действует достаточно большой пакет мер поддержки семей с детьми. "Хотим, чтобы от рождения ребенка и до окончания [им] школы, тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации, государство в той или иной форме подставляло плечо", - пояснил Путин. В частности, он напомнил о выплатах женщинам, вставшим на учет в женские консультации на ранних сроках беременности.

"Набор [мер] поддержки семей с детьми достаточно большой", - заключил глава государства.

Во вторник Путин подписал закон о неприкосновенности минимального дохода, который необходим для существования должника и находящихся на его иждивении лиц. С этой целью заработная плата и иные доходы гражданина-должника, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по России, включаются в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Закон дает право должникам обратиться в Федеральную службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя будет списывать такую сумму (12 тыс. 702 рублей по состоянию на 2021 год по РФ), если в регионе данный показатель превышает общефедеральный, то в расчет берется он.