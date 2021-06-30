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Прямая линия с президентом РФ

Путин отметил урегулирование вопросов с работой Telegram в России

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года из-за отказа сервиса передать в ФСБ ключи шифрования, блокировку отменили в июне 2020 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские власти урегулировали все вопросы, связанные в деятельностью Telegram в РФ, заявил в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин.

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"Мы с Telegram тоже договорились, работает же все нормально", - сказал Путин.

18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой РФ Роскомнадзор разблокировал Telegram на территории России. Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа сервиса передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям, хотя и с ограничениями.

Роскомнадзор в июне 2020 года после разблокировки сообщил о готовности взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

Со своей стороны экс замглавы Минцифры Алексей Волин тогда же заявил об активном сотрудничестве власти и создателя мессенджера Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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