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Прямая линия с президентом РФ
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Путин заявил, что безработица в России выросла до 5,9%

По словам президента, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Безработица в России выросла до 5,9%, перед правительством стоит задача вернуться на допандемийный уровень. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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"У нас, к сожалению, за пандемийный период, за эпидемию подросла безработица. До начала нашего знакомства и борьбы с ковидом общий объем безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, подрос до 6 с лишним [процентов] в какой-то период времени. Сейчас где-то 5,9%, уже спускается потихонечку вниз. Перед правительством стоит задача выйти на докризисный уровень, то есть на 4,6-4,7%, и такая тенденция у нас, слава богу, наметилась, надо ее сохранить", - сказал он.

По данным на начало июня, уровень безработицы в России держался в пределах 5,2%. Глава Минтруда Антон Котяков тогда сообщал, что до конца 2021 года она снизится до докризисного показателя в 4,6-4,7%. По его словам, нужно обеспечить занятость еще 700 тыс. безработным для возвращения к допандемическим показателям на российском рынке труда. Всего с начала 2021 года было трудоустроено 900 тыс. работников.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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