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Прямая линия с президентом РФ
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Путин заявил, что Россия не будет отвечать на санкции себе во вред

При этом президент подчеркнул, что несмотря на ограничения, экономический суверенитет страны повышается

Россия не будет отвечать на санкции себе во вред, заявил Путин. По словам президента, Россия находит ассиметричные способы ответа на ограничения.

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Экономический суверенитет России повышается, несмотря на санкции, подчеркнул Путин. Он отметил, что экономика РФ адаптировалась к санкциям, в чем-то они пошли на пользу.

"Мы не просто адаптировались, наша экономика адаптировалась к этому санкционному давлению, в чем-то оно пошло нам на пользу, - сказал глава государства. - Эти так называемые программы замены, импортозамещение, замена импортного оборудования технологий на наше собственное создали хороший толчок в развитии высокотехнологичных сфер производств".

"Это реально пошло ему (производству) на пользу. Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы себе даже представить не могли в прежние годы", - заметил Путин.

Совокупный долг государства и коммерческого сектора в РФ сократился, сообщил глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
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