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Минэнерго Казахстана: недропользователи могут сами решать, поставлять ли нефть на Украину

При поставке по системе трубопроводов Атырау - Самара и дальше по системе трубопроводов "Транснефти" необходимо также согласование с российской стороной, напомнил министр Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН, 30 июня. /ТАСС/. Казахстанские недропользователи вправе сами определять необходимость поставок нефти и урана на Украину. Об этом заявил в среду на брифинге министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев.

"Это прерогатива каждого отправителя и недропользователя. Если недропользователь считает экономически выгодными и необходимыми поставки на Украину или в другие страны, то он сам решает", - сказал глава Минэнерго, коснувшись соответствующего вопроса журналиста.

При этом Ногаев напомнил, что при поставке по системе трубопроводов Атырау - Самара и дальше по системе трубопроводов компании "Транснефть" необходимо согласование с российской стороной.

Министр также пояснил, что если у грузоотправителя есть желание поставлять углеводороды железнодорожным или иным транспортом на Украину, то он может это осуществлять самостоятельно, исходя из коммерческой привлекательности и технических возможностей. "Если [у недропользователей и грузоотправителей] есть такое желание, мы не возражаем", - добавил Ногаев.

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