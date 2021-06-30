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Прямая линия с президентом РФ

Путин считает, что некоторые офисы крупных компаний можно было бы перевести в Сибирь

Путин считает, что некоторые офисы крупных компаний можно было бы перевести в Сибирь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФ
Прямая линия с президентом РФ
Путин заявил, что Россия не будет отвечать на санкции себе во вред
При этом президент подчеркнул, что несмотря на ограничения, экономический суверенитет страны повышается
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