В Нижегородской области планируют бесплатно подвести газ к более чем 46 тыс. домовладений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют бесплатно подвести газ к более чем 46 тыс. домовладений, сообщает в среду пресс-служба губернатора и правительства региона.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина прозвучали вопросы о проблемах газификации в регионах страны.

"В Нижегородской области предстоит бесплатно подвести газ более чем к 46 тысячам домовладений", - сказано в сообщении.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, примерно 36 тыс. из этих домов находятся на расстоянии менее 200 м от существующих газопроводов. "Но для людей подведение газа до своих участков - нередко финансово непосильный вопрос", - подчеркнул Никитин, отметив, что уровень газификации населения в регионе природным газом на начало года составил 77,5%.

"Совместно с "Газпромом" разработана программа газификации северных районов, будут строиться новые газораспределительные станции. Но даже в газифицированных районах пока есть населенные пункты без газа. Нижегородская область готова участвовать в качестве пилотного региона в реализации всех программ догазификации, так как этот вопрос исключительно важен для наших граждан. Плюс к этому газ дает возможность создавать новые производства и рабочие места", - цитирует пресс-служба Никитина.

В октябре прошлого года Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер утвердили программу развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на 2021-2025 годы. Программа предусматривает строительство 26 объектов газификации при инвестировании средств ПАО "Газпром" в объеме 14,7 млрд рублей. Средства региона - 1,7 млрд рублей. К обязательствам региона относится подготовка 3 675 потребителей к приему газа и газификация 25 котельных. В частности, программа предусматривает газификацию северных районов.

Поручение президента

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 году и 2030 году. В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.

В этом году президент РФ в послании Федеральному собранию поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, объем потребления газа не более 7 куб. м в час.