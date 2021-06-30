Путин заявил, что деньги на строительство метро в городах-миллионниках есть

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Средства на строительство линий метро в Челябинске и других городах-миллиониках есть. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

Жительница Челябинска Наталья Скорынина обратилась к президенту с просьбой повлиять на ситуацию с общественным транспортом, она обратила внимание на проблему с метро, которое в городе никак не могут достроить.

"Это долгострой, доставшийся нам с советских времен. Это не единственный такой город, в том же Красноярске такая же проблема. В Челябинск по моему поручению выезжал вице-премьер [Марат] Хуснуллин, знакомился с ситуацией. Он мне докладывал, что проект проработан, стоить это будет свыше 40 млрд рублей. Это должна быть гибридная транспортная связь: и метро, и трамвайное сообщение. Деньги на это есть, не только для Челябинска, но и для других населенных пунктов, где есть такие же проблемы. Хочу еще раз это сказать, это средства, которые будут выделяться на развитие инфраструктуры, объем достаточно большой - 500 млрд рублей", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что в Челябинске объем работ понятен и есть ресурсы на реализацию. "Осталось только запустить эту работу", - добавил президент.

Губернатор Челябинской области ранее в интервью ТАСС сообщал, что проектирование челябинского метро, интегрированного с трамвайной сетью города, завершат в 2022 году. Метротрам фактически свяжет между собой все районы города. При этом в центре Челябинска, где имеется наибольшая концентрация транспорта и светофоров, трамваи будут двигаться по подземным туннелям, что позволит перевозить пассажиров динамично. Средняя скорость метротрамвая будет более 35 км в час, тогда как сейчас средняя скорость трамвая составляет порядка 17 км в час.

По данным из открытых источников, Челябинский метрополитен строится с начала 1990-х годов. За прошедшее время построена станция "Комсомольская площадь" без отделочных работ, частично созданы станция "Торговый центр" и еще несколько участков. Общая готовность метрополитена оценивается на уровне 18%.