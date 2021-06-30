В Нижегородской области планируют создать 3 тыс. рабочих мест за счет инвестпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют создать почти 3 тыс. рабочих мест за счет реализации в регионе 165 проектов с объемом инвестиций в 143,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

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"Почти 3 тысячи новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области. <…> Создание новых рабочих мест планируется в рамках реализации 165 инвестпроектов. Заявки на выделение земельных участков для них одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области за январь - июнь 2021 года", - сказано в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что все больше инвесторов выбирают регион для реализации своих планов. Большинство проектов, под которые были одобрены земельные участки, направлены на развитие обрабатывающих производств: металлургии, химической и деревообрабатывающей отрасли, производства строительных материалов. "Также инвесторы часто подают заявки на участки под реализацию проектов с социальной направленностью - под строительство спортивных и медицинских диагностических комплексов", - прокомментировал Никитин.

По словам Никитина, общий объем инвестиций по проектам, получившим одобрение совета с начала 2021 года, составит 143,5 млрд рублей.

Одни из самых крупных из рассмотренных на заседаниях проектов планируют реализовать АО "ЦНИИ "Буревестник" (производственно-экспериментальный комплекс в Нижнем Новгороде, объем инвестиций - 3,6 млрд рублей), ООО "Нижегородский завод СПГ" (комплекс по производству сжиженного природного газа в Дзержинске, объем инвестиций - более 642 млн рублей), ООО "Альфадорремстрой" (комплекс по изготовлению приборов учета, контроля тепло- и водопотребления в Нижнем Новгороде, объем инвестиций - порядка 533 млн рублей), ООО "ЯРТРО" (комплекс изготовления профнастила и металлочерепицы в Нижнем Новгороде, объем инвестиций - около 680 млн рублей).

Работа с инвесторами

В пресс-службе добавили, что для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, ТОСЭР в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" действуют налоговые льготы, для ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" действует льгота по страховым взносам.

Ранее Глеб Никитин сообщал, что объем инвестиций в основной капитал всех предприятий региона за январь - март 2021 года вырос на 25,3% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей. Рост инвестиционной активности отмечается в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности в сфере выпуска стекла.