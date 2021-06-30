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Прямая линия с президентом РФ

Путин: средства из федеральных источников могут выделить на дорогу в Красноярском крае

Жители Лесосибирска пожаловались президенту на дорогу в поселок Боровое, которую из-за неправильного ремонта теперь подтапливает

МОСКВА, 30- июня. /ТАСС/. Средства из федеральных источников при необходимости могут выделить на ремонт подтапливаемой дороги в Лесосибирске в Красноярском крае. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

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Жители города пожаловались президенту на дорогу в поселок Боровое Лесосибирска, которую из-за неправильного ремонта теперь подтапливает. Вода продолжает пребывать с каждым днем. Администрация города при обращении жителей не дала ответа.

"Совершенно очевидно, что это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Обязательно с губернатором Александром Уссом переговорю, посмотрим что можно сделать. Средства соответствующие есть, уверен, что и в регионе есть. Если нужно, мы, конечно, поддержим из федеральных источников, но вопрос ваш решим", - сказал Путин.

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