Суд в июле рассмотрит 10 протоколов о нарушениях Twitter, Telegram, Facebook и Google

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мировой суд Москвы 21 и 22 июля рассмотрит протоколы об административном правонарушении в отношении Twitter, Telegram, Google, Facebook, которые не удалили сообщения с запрещенным контентом. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судебные заседания в отношении Twitter, Telegram и Facebook назначены на 22 июля в судебном участке мирового судьи № 422 Таганского района Москвы, три протокола в отношении Google будут рассмотрены 21 июля", - сказал собеседник агентства.

В отношении компаний составлены протоколы по ч. 2 и по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети Интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ").

Ранее мировой суд Москвы из-за неудаления запрещенной информации оштрафовал на 26 млн рублей соцсеть Facebook, на 8,9 млн рублей - Twitter, на 6 млн рублей - компанию Google. Компания Mail.ru была оштрафована на 4 млн рублей за аналогичное правонарушение, совершенное принадлежащей ей соцсетью "Одноклассники". Мессенджер Telegram и соцсеть TikTok также были оштрафованы на миллионы рублей.

Роскомнадзор в среду сообщил, что составил административный протокол в отношении Google за нарушение законодательства о локализации баз данных в РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что компания Google не локализовала данные российских граждан на территории России, в связи с чем в отношении компании был составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства РФ в области персональных данных" - прим. ТАСС). Ведомство также ожидает ответа от Facebook и Twitter, "после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства".