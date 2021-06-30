Суд в Петербурге признал банкротом экс-подрядчика реставрации консерватории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом компанию "Меандр", которая занималась реставрацией государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом говорится в решении суда.

"Прекратить процедуру наблюдения в отношении ООО "Меандр". Признать ООО "Меандр" несостоятельным (банкротом). Ввести в отношении ООО "Меандр" конкурсное производство сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

В решении также отмечается, что в реестр кредиторов компании включены требования на общую сумму более 741 млн рублей. В декабре прошлого года суд вводил в компании процедуру наблюдения. Как установил суд, проводимый с того времени "анализ финансового состояния должника подтвердил наличие у должника признаков неплатежеспособности, возможность восстановления платежеспособности должника не установлена".

Консерватория имени Римского-Корсакова была основана в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. Здание отнесено к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Компания "Меандр" занималась реставрацией здания, однако в 2018 году контракт с ней был расторгнут. В сентябре 2020 года на встрече с сенаторами в Кремле президент Владимир Путин потребовал довести до конца реставрацию здания консерватории, которая застопорилась из-за проблем с подрядчиками.

Руководство компании "Меандр" в прошлом году было задержано следователями СК РФ по подозрению в мошенничестве. Следователи считают, что компания получила 192 млн рублей на реставрацию консерватории, однако работы не были выполнены, а деньги перечислены сторонним организациям и похищены. Суд в Москве отправил в СИЗО двоих задержанных руководителей компании.