Клиенты банков могут потерять до 1 млрд рублей от новой схемы интернет-мошенничества

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Клиенты банков могут до конца года потерять до 1 млрд рублей от новой схемы интернет-мошенничества, говорится в сообщении разработчика решений для предотвращения кибератак и выявления фрода Group-IB.

Речь идет о появлении нового типа мошенничества с использованием поддельных страниц подтверждения платежей 3-D Secure при покупках товаров и услуг в интернете, с которых деньги покупателей уходят напрямую мошенникам через легальную транзакцию в банке. По данным Group-IB, ежемесячно происходит около 3,7 млн подобных случаев, в результате которых за первое полугодие 2021 года мошенники смогли украсть более 400 млн рублей.

В Group-IB отмечат, что круг пострадавших в данной схеме достаточно широк - "это и клиент банка, скорее всего, безвозвратно потерявший свои деньги и не получивший покупку, это банк-эмитент, одобривший транзакцию, это онлайн-сервис или магазин, сайт которого подделали злоумышленники, и платежные системы, чьи бренды нелегально и без их ведома используются в мошеннической схеме".

"Банкам необходимо усилить защиту от модифицированной схемы мошенничества, блокируя саму возможность обращения фейковых мерчантов к легитимному серверу 3-D Secure. Как правило, это делается с помощью прямых запросов, генерируемых мошенниками, или автоматизированным способом, т.е. ботами. На данный момент защита от такого типа фрода есть у единиц крупнейших банков страны. Эта ситуация должна меняться, иначе ущерб - финансовый и репутационный - будет расти. По нашим оценкам до конца года он может составить порядка 1 млрд рублей", - подчеркнул руководитель направления Group-IB по противодействию онлайн-мошенничеству Павел Крылов.