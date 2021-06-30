Пензенские власти направят на строительство объектов водоснабжения 200 млн рублей

ПЕНЗА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Пензенской области направят на софинансирование работ по строительству объектов водоснабжения в муниципалитетах 200 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

Как проходила прямая линия с Владимиром Путиным в 2021 году

В среду на прямую линию президента России Владимира Путина поступило обращение из Пензенской области с жалобами на качество водопроводной воды в регионе. В нем отмечалось, что "вместо воды течет грязная жижа, умыться просто невозможно, даже не говоря о том, чтобы ее пить".

"На основании заявок органов местного самоуправления запланированы работы по капитальному ремонту и строительству объектов водоснабжения в муниципальных образованиях Пензенской области на общую сумму софинансирования из бюджета региона порядка 200 млн рублей. На сегодняшний день в программу включено 163 объекта", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время завершены работы на 26 объектах, капитально отремонтировано семь водонапорных башен, девять артезианских скважин и 3,4 км водопроводных сетей.

По словам врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в 2021 году в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" идет строительство станции осветления и обезжелезивания воды в Кузнецке, ремонтируются артезианские скважины в рабочих поселках Тамала и Евлашево, проходит реконструкция объектов водоснабжения в Наровчатском и Лунинском районах.

На 2022 год в регионе готовят заявку в Минстрой РФ на строительство водопровода в селе Засечном, которое расположено рядом с Пензой. Мельниченко также поручил правительству региона взять на контроль качество воды в регионе и оперативно реагировать на жалобы, поступающие от населения.