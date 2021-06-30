WSJ: обвинения против Trump Organization выдвинут 1 июля

НЬЮ-ЙОРК, 30 июня. /ТАСС/. Обвинения в адрес принадлежащей экс-президенту США Дональду Трампу компании Trump Organization будут выдвинуты в четверг. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, прокуратура округа Нью-Йорк, возглавляемая Сайрусом Вэнсом, выдвинет обвинения против самой компании, а также ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Ожидается, что обвиняемые в четверг предстанут перед судом.

В понедельник личный адвокат экс-главы Белого дома Рон Фискетти заявил газете Politico, что прокуратура в Нью-Йорке намерена предъявить обвинения в отношении принадлежащей Трампу компании, а также небольшой группы ее сотрудников. По мнению стороны обвинения, ранее они получали различные финансовые поощрения, не выплатив налоги. При этом самого политика, как ожидается, обвинения не коснутся.

В феврале прокурор Нью-Йорка получил доступ к информации о налоговых отчислениях Трампа и Trump Organization. Республиканец в течение нескольких лет безуспешно пытался через суд прекратить начатое Вэнсом разбирательство. Политические оппоненты Трампа еще со времен президентской гонки 2016 года в стране требуют от него опубликовать налоговые декларации. Республиканец под разными предлогами отказывается это сделать.