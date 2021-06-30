Количество транспорта на газомоторном топливе в Кировской области выросло в 2,3 раза

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Число транспортных средств на газомоторном топливе в Кировской области выросло с 2015 года в 2,3 раза, сообщили в пресс-службе правительства области.

"В Кировской области увеличилось количество транспортных средств, имеющих возможность использования природного газа в качестве моторного топлива. Сейчас такого транспорта 2 236 единиц, в 2015 году было 978 единиц, рост на 228,6%. Спрос на природный газ для транспорта в Кировской области продолжает расти. Так, в 2020 году объем потребления природного газа в качестве моторного топлива составил 7172 тыс. кубических метров, это 157% от показателя 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным правительства области, природный газ - наиболее экономичное, экологичное и безопасное топливо, согласно классификации МЧС, природный газ относится к самому безопасному классу горючих веществ. В настоящее время в регионе функционируют три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: две в Кирове и одна в Кирово-Чепецке.