Хайнань пригласил ассоциацию чилийских виноделов на выставку потребительских товаров

ХАЙКОУ /Китай/, 30 июня. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань пригласила ассоциацию чилийских виноделов принять участие в международной выставке потребительских товаров. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Управление международного экономического развития Хайнаня провело встречу с представителями ассоциации "Чилийские вина". Им рассказали об инвестиционных возможностях и преимуществах хайнаньского порта свободной торговли. Замглавы управления Гун Цицзюнь приветствовал участие чилийских виноделен во второй Китайской международной выставке потребительских товаров в следующем году.

Ассоциации "Чилийские вина" - некоммерческая организация, представляющая интересы чилийских производителей. Ее основная задача - продвигать во всем мире винодельческую продукцию этой южноамериканской страны. На долю членов ассоциации приходится 70% экспорта бутилированного вина Чили. В мае 2013 года организация открыла в Шанхае свой Азиатско-Тихоокеанский офис.

Китай - один из крупнейших покупателей чилийских вин. В прошлом году китайские импортеры закупили в Чили вина на $185 млн. В первом квартале текущего года КНР импортировала эту продукцию на $67,9 млн, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первая Китайская международная выставка потребления прошла 7-10 мая в Хайнаньском международном выставочном центре в городе Хайкоу. В экспо приняли участие представители 70 стран и регионов мира, свыше 2,6 тыс. премиальных брендов потребительских товаров, а также более 1,5 тыс. компаний, среди которых около 850 китайских, свыше 650 - зарубежных. За четыре дня работы выставка привлекла более 240 тыс. посетителей, а также свыше 30 тыс. покупателей.