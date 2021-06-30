Совкомбанк подключился к сервису оплаты товаров по QR-коду в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Совкомбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) для оплаты клиентами товаров и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 июля в соответствии с рекомендацией президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума призвал крупнейшие банки подключиться к СБП уже к 1 июля 2021 года.

"Совкомбанк осуществил интеграцию с Системой быстрых платежей и провел первые операции с использованием функционала оплаты физическими лицами товаров и услуг в пользу юридических лиц или индивидуальных предпринимателей по QR-коду", - указано в сообщении.