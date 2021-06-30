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Минпромторг подготовил правила начисления и распределения экспортных баллов для автопрома

Предполагается, что постановление может вступить в силу с 1 августа 2021 года

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минпромторг подготовил правила начисления и распределения экспортных баллов для автопрома, соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Экспортные баллы за выполнение операций по сварке и (или) окраске кузова (кабины), при условии выполнения операции штамповка в отношении не менее 70 % общей массы черного кузова и использование российского металла (включая алюминий при наличии) не менее 70% общей массы кузова (кабины), рассчитываются и начисляются при осуществлении экспорта продукции автомобилестроения до 31 декабря 2024 года", - говорится в проекте постановления.

Предполагается, что вступить в силу оно может с 1 августа 2021 года.

Баллы начисляются в соответствии с 719-м постановлением правительства (устанавливает правила определения российского происхождения продукции).

Агентом по вопросам начисления экспортных баллов назначено АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), распределением баллов будет заниматься АО "Электронный паспорт"

В случае, если автопроизводитель заключал специнвестконтракт, он может вносить полученные баллы в электронный паспорт. В противном случае передавать их организациям, заключившим СПИК. Заявления о передаче баллов направляются производителями не позднее 20 декабря календарного года, в котором принято решение о начислении экспортных баллов.

Согласно предложению, сведения об экспортных баллах будут указываться в электронных паспортах как отдельно от общего количества баллов на транспортное средство (шасси), так и в сумме. Баллы за экспорт учитываются в течение одного года.

Поддержка отрасли

Ранее замглавы министерства Александр Морозов заявил, что Минпромторг в ближайшее время начнет согласование с ведомствами механизма балльной системы оценки экспорта автокомпонентов. Как отмечалось в презентации министра, Минпромторг будет оценивать количество экспортируемых автокомпонентов и начислять баллы их производителю. Все дополнительные баллы от экспорта компонентов, экспортируемых в том числе в составе автомобиля, будут формировать пул баллов. Производитель автокомпонентов имеет право передать баллы автопроизводителю.

Предполагается, что объем набранных баллов в производстве автомобиля будет влиять на уровень оказываемой государством поддержки.

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