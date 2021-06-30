Минпромторг с оптимизмом смотрит в ближайшее будущее российского ретейла

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минпромторг может дать оптимистичный прогноз для российской торговли в ближайшем будущем и считает, что ретейл в РФ практически преодолел проблемы, связанные с началом пандемии. Об этом сообщил замглавы министерства Виктор Евтухов, чьи слова передала пресс-служба.

"Оборот розничной торговли, по данным Росстата, уже третий месяц превышает лучшие показатели первых трех допандемийных месяцев 2020 года (исключая декабрь 2020 года, как период, традиционно дающий в статистике показатели на треть большие, чем другие месяцы года). Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии", - сказал он.

Евтухов отметил, что считает преждевременными заявления о том, что влияние коронавируса на отрасль полностью преодолено и в дальнейшем будет незначительным с учетом третьей волны пандемии и определенных ограничений. "Но в целом статистика дает возможность сделать оптимистичный прогноз для российской торговли и ближайших перспектив ее развития", - отметил он.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в РФ в мае вырос на 27% в годовом выражении, а за январь - май - на 10%.