"Укртранснафта" взяла в управление нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление"

КИЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Компания "Укртранснафта" подписала соглашение с Национальным агентством по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, об управлении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", арестованной в рамках санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука и связанных с ним лиц. Об этом в среду сообщила пресс-служба "Укртранснафты".

"Договор подписан сроком на 5 лет. В соответствии с условиями договора "Укртранснафта" имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн гривен ($40 тыс.) ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом", - говорится в сообщении.

"Укртранснафта" приняла на временное ответственное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в феврале 2021 года, создав отдельный департамент для управления трубопроводом.

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) 19 февраля поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод "Прикарпатзападтранс", который является частью нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины, а также для транзита топлива в Европу. По данным украинских СМИ, владельцами продуктопровода являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер, последнего связывают с "окружением Виктора Медведчука". Сам Медведчук заявлял, что к трубопроводу отношения не имеет.

СНБО дал указание всем соответствующим органам "законным путем вернуть нефтепродуктопровод протяженностью 1 433 км в собственность украинского народа". В 2018 году участки трубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование.