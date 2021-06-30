Число кировских участников программы кешбэка за туры выросло с августа в 2,5 раза

КИРОВ, 30 июня. /ТАСС/. Количество туристических объектов и компаний Кировской области, принявших участие в программе туристического кешбэка за путешествия по России, выросло с момента начала действия программы в августе прошлого года в 2,5 раза, сообщил ТАСС и .о. министра спорта и молодежной политики Георгий Барминов.

В среду во время прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что перед страной строит задача развития внутреннего туризма и туристической инфраструктуры, разрабатывается национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", предусмотрен кешбэк за путешествия по России.

"На первом этапе участниками проекта от Кировской области стали шесть коллективных средства размещения - отели и санатории. Участниками третьего этапа программы кешбэк в Кировской области стали десять гостиниц и пять санаториев. Кировская область ждет своего туриста: у нас масса интересных площадок и музеев для детского и семейного отдыха, санатории и места размещения на любой кошелек. Сейчас даже самостоятельный турист не заблудится на Вятке и найдет, чем себя занять", - рассказал Барминов.

По его словам, туристы изначально проявили интерес к лечебно-оздоровительным турам в региональные санатории, а число бронирований с каждым этапом росло. "Ряд коллективных средств размещения, участвующих в программе с самого начала, такие как отель "Four Elements Kirov", отель "Старый дворик", санатории "Митино", "Лесная Новь", констатировали, что число бронирований в третьем этапе превысило цифры второго в три с половиной раза. Отдельным плюсом отели и санатории отметили снижение сроков пребывания туриста по сравнению с первым вариантом программы с четырех до двух ночей, это обеспечило дополнительный приток гостей, которые приезжали в город Киров на выходные", - отметил Барминов.

Он напомнил, что желающие могут до 31 июля зайти на сайт мирпутешествий.рф и выбрать подходящий вариант отдыха на даты с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Оплатить покупку нужно картой "Мир" у партнеров программы, сумма возврата придет автоматически. Стоимость поездки может быть любой, вернуть можно 20% от цены путешествия, но не более 20 тыс. рублей за одну покупку. Количество покупок также не ограничено.

Собеседник агентства рассказал, что в регионе действует региональный туристско-информационный центр, визит-пункты в районах, обратившись в которые гости области могут получить актуальную информацию о том, что посмотреть, где поесть и на какую экскурсию отправиться. Город Киров и областные центры оснащены туристской навигацией, на сайте visitkitov.ru и в одноименных соцсетях можно узнать обо всех достопримечтельностях, новостях и анонсах в сфере туризма в регионе. Также регион расширил географию авианаправлений, самолеты из Кирова летают в Москву и Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Уфу, Калугу, Симферополь и Калининград.