ФАС запустит пилотный проект единой энергозоны в четырех регионах России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля 2021 года запустит пилотный проект единой энергозоны в Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Энергетическая зона предполагает внедрение эталонных затрат в электросетевом комплексе, целью которых является унификация тарифов на передачу электроэнергии в соседних регионах России. В ФАС ожидают, что такой механизм позволит снизить тариф в Курганской области на 34%.

По словам замглавы ФАС Виталийя Королева, эталонный принцип в формировании энерготарифов может быть принят в России на законодательном уровне в 2021 году и заработает в 2022 году. Разброс на передачу электроэнергии благодаря введению такого механизма должен снизиться с текущих 12 раз до гораздо меньших значений. Более того, эталонный принцип может быть применен в сфере ЖКХ, а также тепловой энергетике.

По результатам "пилота" единое тарифное пространство может быть распространено в рамках федеральных округов, ценовых зон оптового рынка или же всей страны в целом.

Метод эталонных затрат подразумевает определение среднего уровня операционных затрат компаний на содержание электросетевого комплекса. Это позволит повысить прозрачность ценообразования и будет стимулировать компании к сокращению издержек.