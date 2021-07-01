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Закон об отмене возврата валютной выручки для несырьевых экспортеров вступил в силу

Закон предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. В России начиная с 1 июля отменяется требование о репатриации валютной выручки, которую несырьевой бизнес получил при заключении контракта на экспорт.

Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Закон отменяет для несырьевого неэнергетического экспорта требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, полученной за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги. При этом норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на внешнеторговые договоры между резидентами и нерезидентами по передаче товаров сырьевого экспорта, сумма обязательств по которым определена в иностранной валюте.

Закон также предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ.

21 апреля Путин, оглашая послание парламенту, заявил, что в стране необходимо снять все избыточные ограничения валютного контроля для несырьевых экспортеров с июля 2021 года.

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