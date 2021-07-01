Запрет на продажу в РФ немаркированных сигар, сигарилл и табака вступает в силу 1 июля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Продажа в РФ немаркированной альтернативной табачной продукции (сигары, сигариллы, биди, кретек, жевательные табаки, табаки для кальяна) будет запрещена на российском рынке с 1 июля.

Как отмечается в сообщении оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), эксперимент по маркировке альтернативных табачных изделий проходил с 1 октября 2019 года по 30 июня 2020 года. С 1 июля 2020 маркировка стала обязательной для этой товарной категории, при этом участники могли домаркировать остатки продукции до 30 июня 2021 года. Только за июнь этого года участники системы промаркировали 44 млн остатков.

"Маркировка альтернативной табачной продукции была введена для того, чтобы снизить уровень нелегальных и контрафактных товаров на российском рынке. На сегодняшний день в системе "Честный знак" зарегистрированы 11 тыс. наименований продукции. Ежемесячно более сотни производителей и импортеров маркируют порядка 16 млн единиц товаров и вводят их в оборот. Система стабильно работает: за май этого года было обработано более 675 млн документов, при этом количество документов, потребовавших повторной обработки, составило менее 1%", - отметил руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров, слова которого приводит пресс-служба.

По данным табачного консалтингового агентства FedotovGroup, за счет внедрения маркировки в РФ сумма акцизов в 2020 году выросла на 30,7% по отношению к 2019 году. "Система маркировки позволила в разы уменьшить долю нелегальной продукции на кальянном рынке России. Если еще в 2019 году оборот незаконной продукции составлял до 80% от общего объема, сейчас этот показатель не превышает 15%. Произошло четкое разделение игроков на легальных и нелегальных. Нелегальным компаниям стало сложнее искать покупателей своих товаров, потому что все добросовестные магазины требуют наличие маркировки", - отметил основатель FedotovGroup Евгений Федотов.

Участники рынка считают, что открытое взаимодействие между оператором маркировки, государством и бизнесом позволит исключить возможность появления на рынке контрафактной продукции, а также оптимизировать аналитические, логистические и производственные процессы. Так, гендиректор ООО "Ван Трейд" Сергей Бутров отметил, что эксперимент по маркировке альтернативных табачных изделий прошел успешно. Бутров выразил надежду, что и в дальнейшем "все проблемы будут оперативно и грамотно решаться".

Руководитель отдела логистики и закупок "Поинт Арт" Дмитрий Серпуховитин в свою очередь отметил, что с 1 июля 2020 года продукция, которая импортировалась или закупалось у российских производителей, поступает маркированной. "Остатки какой-то продукции, которые были без кодов и ввезены до этого периода, мы успешно перемаркировали. Сейчас они готовы к продаже в рамках текущего законодательства", - заверил Серпуховитин.