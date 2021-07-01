В Крыму впервые за два года повысят тарифы на газ и электроэнергию

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Крыма с 1 июля впервые за два года повысят тарифы на газо- и электроснабжение. За газ будут платить больше на 5,8%, за электроэнергию - в среднем на 9%.

С 19 декабря 2020 года в регионе установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ - 840 рублей за баллон 21 кг, без доставки до потребителя.

Тарифы на коммунальные услуги для населения в первом полугодии 2021 года оставались на уровне второго полугодия 2020 года. С 1 июля рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.

В прошлом году было принято решение об отмене планировавшегося повышения на 8% цен на газ и электричество. Таким образом, стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года.

При этом для жителей Крыма сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ.