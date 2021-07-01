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Евразийская интеграция

Система поиска работы в ЕАЭС "Работа без границ" вводится в действие с 1 июля

Поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств - членов Евразийского экономического союза

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Унифицированная система поиска "Работа без границ", позволяющая искать резюме и вакансии во всех странах Евразийского экономического союза, вводится в действие с 1 июля 2021 года.

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Создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в информационных системах государств - членов в сфере трудоустройства и занятости. В результате пользователям системы - соискателям вакансий и работодателям - будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.

Проект направлен на обеспечение взаимодействия рынков труда в рамках союза с помощью цифровых инструментов, расширение функционала национальных информационных систем за счет добавления возможностей для поиска резюме и вакансий по всем странам ЕАЭС.

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