Исследование: сокращение инвестиций стало основной антикризисной мерой для компаний в РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сокращение или перенос инвестиций на более поздний срок является основной антикризисной мерой для 74% компаний. Об этом свидетельствуют результаты девятого выпуска "Опроса членов советов директоров российских компаний" 2020 года, подготовленного компанией PwC.

"74% сообщают, что основной антикризисной мерой компаний стало сокращение или перенос инвестиций на более поздний срок", - говорится в материалах PwC.

В исследовании отмечается, что 48% респондентов считают, что оптимизация персонала является одной из антикризисных мер. При этом в сравнительной перспективе российские компании в два раза реже прибегали к сокращениям штата, чем компании США. "Несмотря на высокую текущую неопределенность, вероятность восстановления экономической активности и регулятивные требования делают работу с персоналом важным антикризисным направлением для компаний в России. В сравнительной перспективе российские компании в два раза реже прибегали к сокращениям штата, чем компании США. 26% корректировали численность и штатное расписание в компаниях", - говорится в материалах.

В целом респонденты отметили, что российская экономика адаптировалась к кризису.

"Опрос 2020 года, в котором приняли участие члены советов директоров более 100 компаний, представляющие различные отрасли, подтверждает макроэкономические данные об адаптации российской экономики к кризису", - считают в PwC.